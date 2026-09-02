Ridge Spring-Monetta True Blue Tradition 2026-27

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Ridge Spring-Monetta True Blue Tradition 2026-27

FRONT ROW:  Dylan Metaute Uribe, Kinsleigh Colwell, Sofi Lopez Perez, Ja’Mia Wright, Marshall
Fulmer, Madison Hawkins, Kagen Chavious, Payton Cleary
SECOND ROW:  Malachi Hawkins, Paetyn Colwell, Elena Mancilla, Scotia Arrington, Ja’Lea
Wright, Adalynn Chinners, Nikki Clear
THIRD ROW:  Noelia Serrano Puga, Dane Edwards, Atziry Serrano Puga, Elvis Cianni, Carleigh
Solomon, Aubree Solomon, Nigeria Williams, Asher Simpson
FOURTH ROW:  Laura Blume, Jamari Bettis, Hunter Jones, Jayden Ibarra, Ryder Padgett, Ben
Burger, Isaac Shockney
BACK ROW:  Mythias Anderson, Gavin Fulmer, Jasper Ogden, Addaym Lincoln, Caleb Wilson,
Garrett Smart, Zayden Murray
*ALL STUDENTS ARE LISTED LEFT TO RIGHT

2026 COMPETITION SCHEDULE
September 19               Mustang Classic at Midland Valley High School
September 26               Swamp Classic at River Bluff High School

October 10                      Band Invitational at Crescent High School
October 17                      Silver Spirit Invitational at Silver Bluff High School
October 24                      Class A State Championships at Ninety Six High School
November 7                    Loris Band Day at Loris High School

2026-27 SeniorsSENIORS (Left to Right):  Addaym Lincoln (Percussion), Paetyn Colwell
(Drum Major / Tenor Sax), Mythias Anderson (Sound Tech), Jayden Ibarra (Trombone /
Baritone), Isaac Shockney (Mallets)
Direted by Mr. Jeffrey Clamp

Ridge Spring-Monetta True Blue Tradition 2026-27 added by on
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