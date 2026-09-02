Ridge Spring-Monetta True Blue Tradition 2026-27

FRONT ROW: Dylan Metaute Uribe, Kinsleigh Colwell, Sofi Lopez Perez, Ja’Mia Wright, Marshall
Fulmer, Madison Hawkins, Kagen Chavious, Payton Cleary
SECOND ROW: Malachi Hawkins, Paetyn Colwell, Elena Mancilla, Scotia Arrington, Ja’Lea
Wright, Adalynn Chinners, Nikki Clear
THIRD ROW: Noelia Serrano Puga, Dane Edwards, Atziry Serrano Puga, Elvis Cianni, Carleigh
Solomon, Aubree Solomon, Nigeria Williams, Asher Simpson
FOURTH ROW: Laura Blume, Jamari Bettis, Hunter Jones, Jayden Ibarra, Ryder Padgett, Ben
Burger, Isaac Shockney
BACK ROW: Mythias Anderson, Gavin Fulmer, Jasper Ogden, Addaym Lincoln, Caleb Wilson,
Garrett Smart, Zayden Murray
*ALL STUDENTS ARE LISTED LEFT TO RIGHT
2026 COMPETITION SCHEDULE
September 19 Mustang Classic at Midland Valley High School
September 26 Swamp Classic at River Bluff High School
October 10 Band Invitational at Crescent High School
October 17 Silver Spirit Invitational at Silver Bluff High School
October 24 Class A State Championships at Ninety Six High School
November 7 Loris Band Day at Loris High School